Bimba chiusa in auto: la salva un ciabattino

Attimi di terrore ieri pomeriggio nel centralissimo viale Orsini a Giulianova. Una bambina di tre mesi circa è rimasta chiusa all’interno dell’auto guidata dalla mamma ed è stata salvata dall’intervento di un ciabattino che con un martelletto ha fatto saltare il vetro del finestrino e la brutta avventura si è conclusa con un lieto fine. Il tutto si è verificato attorno alle diciotto di ieri quando una Mercedes classe A si è fermata in viale Orsini, nei pressi della chiesa parrocchiale di San Pietro. Dall’auto è scesa una donna che ha lasciato all’interno dell’auto, sul sedile anteriore accanto a quello di guida, la figlia di circa tre mesi seduta all’interno di quello speciale seggiolino che si chiama “ovetto”, Lei, ovviamente, pensava di tornare subito in auto e, pertanto, ha ritenuto di non portare la bambina con sé. Ha lasciatole chiavi inserite nel motorino di avviamento ed è andata via.



L’auto, però, aveva tra le opzioni quella del blocco automatico delle portiere che azionato da un timer regolato secondo i minuti entro il quale il dispositivo deve scattare ed è così scattata la chiusura automatica. Quando la donna è tornata si è accorta solo allora che aveva lasciate inserite le chiavi nel “quadro” ed è lì che ha cominciato ad avere paura per la piccola che, tra l’altro, dopo un po’, come ha raccontato un testimone avrebbe cominciato a vomitare. La paura della mamma si è tramutata in terrore ed allora ha cominciato a chiedere aiuto a chiunque passasse, anche a qualche automobilista. Mentre intanto c’era chi ha ritenuto opportuno avvertire i vigili del fuoco che sono molto esperti nell’apertura sia delle porte di casa, degli uffici ma anche in quelle delle autovetture. Ma dovevano arrivare da Roseto e ci sarebbe voluto del tempo, in ogni caso troppo nonostante la loro proverbiale sollecitudine. E’ stato per primo un giovane giuliese ad avvicinarsi alla donna ed a raccogliere il suo grido disperato. A quel punto ha chiesto ad un amico che era con lui se avesse potuto tirar fuori dalla macchina il crick per sfondare il vetro di una portiera. Ma ecco uscire da un casotto che è sempre stato il suo posto di lavoro il ciabattino di viale Orsini, il quale ha messo a disposizione un martelletto e con un colpo ben assestato e preciso su uno dei vetri, questo si è rotto ed è stato possibile aprire la portiera mentre la mamma stringeva a sé la piccola, tra singhiozzi di felicità mista all’emozione della disperazione per quello che sarebbe potuto accadere.

Domenica 17 Giugno 2018



