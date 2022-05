Con l’auto imbocca la pista ciclabile: inseguito e fotografata la targa

Alcuni cittadini avevano segnalato il transito di due auto sulla nuova pista ciclopedonale le scorse notti a Giulianova, in provincia di Teramo. Una bravata? Forse, ma ieri, in pieno giorno, c’è chi ha fatto di peggio ed ora deve attendersi le sanzioni da parte della Polizia municipale: l’ auto è stata inseguita per fotografare la targa. Una vecchia Fiat Punto nera ha transitato con grande disinvoltura sulla nuova pista entrando dall’ingresso vicino al porto, che è interdetto alle auto, facendosi tutta la pista e sbucando dalla parte opposta vicino allo stabilimento balneare Caprice dove, appunto, al momento, la pista si conclude. La scena, a dir poco surreale, è stata immortalata da diversi ciclisti e postata sui social con centinaia di visualizzazioni e condivisioni.

APPROFONDIMENTI TORTORETO Urta il monopattino e cade: grave anziano ciclista di Bari PESCARA Con il monopattino entra in farmacia e compra le mascherine



Non c’erano in quel momento vigili urbani che potessero bloccarlo e contestargli l’infrazione per cui tutto è rinviato a questa mattina quando il comandante della polizia municipale, Roberto Iustini, esaminata la foto con la targa perfettamente leggibile ed in bella evidenza, identificherà il colpevole e lo convocherà in sede. Tra l’altro, nel suo percorso, l’autista della Punto si è comportato come se si trovasse su una strada qualsiasi, sorpassando le bici i cui conducenti hanno assistito meravigliati e, in qualche caso preoccupati, alla scena. Il comandante Iustini potrà usufruire anche dei video registrati dalle telecamere che si trovano all’ingresso della pista, vicino all’imboccatura del porto, ma sarebbe opportuno che nella zona ne venissero sistemate altre anche per scoraggiare l’altra categoria di vandali, quelli che nelle scorse notti hanno rubare le piante appena sistemate ai bordi della pista.