Assembramenti e bottiglie rotte al porto e alla stazione

È stata un’altra notte brava a giudicare da quello che hanno trovato gli operatori ecologici ieri mattina all’ingresso del porto e in piazza del Mare, a Giulianova. Cocci di bottiglie sparsi ovunque, soprattutto bottiglie di birra, il che dimostra che è stato un sabato sera alcolico. Ieri pomeriggio sono stati notati numerosi assembramenti nel centro del Lido senza controlli mentre se i contagi Covid-19 aumentano, piazzano la città ai primi posti in provincia, al di là di quello che si registra nelle scuole, alla Braga dell’Annunziata, a Colleranesco, dove sono chiuse entrambe le scuole d’infanzia e in una sezione della Don Milani.

APPROFONDIMENTI GIULIANOVA Covid, «la mascherina è inutile». Multati i... GIULIANOVA Covid, Giovanni muore a 74 anni: funerale sulla piattaforma Zoom

Coronavirus, imprenditore contagiato torna negativo ma muore dopo pochi giorni

Non basta. Anche ieri mattina assembramenti con contorno di birre in piazzale della stazione e , da quello che si è appreso, il neo comandante della Polfer si è recato dal sindaco Jwan Costantini, per una visita di cortesia, ma anche per chiedere un’ordinanza che vieta l’uso di birre in piazza fino alle 11 di mattina, anche se molti evitano di andare nei bar e si riforniscono in qualche supermercato. Richiesta che era stata avanzata anche da Confesercenti - Assoturismo ma l’appello è rimasto, almeno finora, senza esito. C’è poi il problema traffico. A causa della parziale chiusura del lungomare per i lavori di costruzione di piazza Dalmazia ieri pomeriggio lunghe file sul lungomare Spalato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA