Nuota e rischia di annegare: 35enne salvato da due bagnine

Sabato 3 Luglio 2021, 22:20

Rischia di annegare nel tratto di mare antistante gli stabilimenti Jamming e Riviera sulla spiaggia nod di Giulianova ma viene tratto in salvo da due bagnine. E' accaduto nel pomeriggio di ieri. M. V., 35 anni, è andato in acqua e si è messo a nuotare. Ad un certo punto alcune persone che erano vicine a lui lo hanno visto annaspare ed hanno dato l'allarme. Si sono tuffate in acqua le bagnine di Costa sicura Solomia Fedirco e Benedetta Russo che hanno raggiunto l'uomo e lo hanno riportato a riva, dove gli sono stati prestati i primi soccorsi in attesa dell'arrivo dell'ambulanza del 118: il 35enne è stato rianimato e trasportato in ospedale dove è stato ricoverato.