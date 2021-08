Giulianova, dichiarò il suo amore in Tv: morta Francesca Andreani

Sabato 14 Agosto 2021, 08:42

Giulianova è stata colpita al cuore. La notizia si è sparsa in mattinata e la scomparsa improvvisa di Francesca Andreani ha fatto il giro della città in un attimo. E’ stata strappata alla vita da un male incurabile scoperto da pocoo ma che non le ha lasciato scampo. La sua seconda storia d’amore aveva fatto il giro d’Italia in quanto era stata ripresa e immortalata dalla telecamere di Rai 3, “Non ho l’età”. La sua storia d’amore con Rosario Cupini ha spopolato. Francesca e Rosario difatti si erano conosciuti all’Università della terza età.

Francesca si era sposata inzialmente con Francesco Flagnani, titolare dello chalet a mare “Caprice”, tra i più famosi della città e dove si sono inseguiti i personaggi più in voga (anche di Teramo) negli anni sessanta e settanta. Da questa coppia erano nati due figli, Bianca, che ha gestito con il fratello per un periodo lo stabilimento balneare Venere e poi il bar della tradizione delle paste e delle torte lungo corso Garibaldi in centro storico.



Poi i due fratelli hanno preso strade diverse e lo scorso anno Ninnì ha aperto un altro stanbilimento, l’Acquamarina. Francesca era riamasta sola ma coltivava tanti interessi, seguiva la vita sociale con grande partecipazione, il teatro ed era entrata a far parte di un coro fino all’incontro con Rosario Cupini con il quale conviveva dopo il divorzio da Francesco. Di Rosario diceva: «In futuro non è escluso che in porogramma ci sia il matrimonio»