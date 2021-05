5 Maggio 2021

(Lettura 2 minuti)







Giulianova piange un altro morto per Covid-19. Ieri pomeriggio si è spento all’ospedale di Teramo, Francesco Natali, 71 anni, ex storico titolare della tabaccheria di via Thaon De Revel, al Lido. Purtroppo ad essere rimasta contagiata era stata tutta la famiglia, tra cui la moglie ed una figlia mentre un altro figlio si trova al momento fuori Cologna Spiaggia dove la famiglia risiede attualmente. L’unico ad essere stato ricoverato è stato Francesco che ha lottato duramente contro la malattia, ma alla fine non ce l’ha fatta. La salma, da quello che si è appreso, dall’obitorio dell’ospedale di Teramo sarà trasferita oggi alla Casa funeraria Gerardini in via Prato in attesa dei funerali che devono ancora essere fissati.

Giulianova, il medico De Cesaris stroncato dal Covid

Intanto i funerali del dottor Adolfo De Cesaris, anche lui morto per Covid, si svolgeranno la settimana prossima. Il Comune di Giulianova ha diffuso ieri i nuovi dati sui cittadini giuliesi positivi al Covid-19, contenuti nelle ultime comunicazioni fornite dal Siesp della Asl di Teramo. Dal 26 aprile al 2 maggio si sono avuti in città 30 nuovi contagi, 72 nuovi guariti (totale guariti 1237), un deceduto. Gli attualmente positivi sono in tutto 130 (di cui 10 ricoverati in ospedale) il totale dei decedutidella seconda ondata 40, contagiati nella seconda ondata 1.407. Intanto in Abruzzo si registra un netto calo dei contagi: ieri registrati 85 nuovi casi (di età compresa tra 1 e 98 anni) e di questi 27 in provincia di Teramo. A Montorio, intanto, considerando solo i residenti, ci sono 3.002 persone vaccinate prima dose, pari circa al 39% della popolazione. «Il numero – fa notare il sindaco Fabio Altitonante - è superiore sia rispetto alla media nazionale (24,35%) che a quella regionale (25,16%). I residenti vaccinati con seconda dose sono 1.677 (21,73%), più del doppio della media nazionale e regionale. Se si considera la popolazione over 18, la copertura prima dose raggiunge addirittura il 46,22%».