L’amministrazione comunale di Giulianova si prepara a regalare a residenti e turisti un’altra manifestazione che non ha precedenti in Abruzzo e che ravviverà ulteriormente l’estate post pandemia. Arriva “Abruzzo d’estate”, una manifestazione organizzata da Bruno Natale di “20eventi marketing e comunicazione”. Si tratta di valorizzare tutte le eccellenze del territorio giuliese ed abruzzese con una serie di eventi che saranno concentrati tra metà luglio e la fine di agosto. Vi dovrebbe aderire una quarantina di Comuni di tutta la Regione che presenteranno le loro eccellenze lungo il percorso dall’incrocio con via Nazario Sauro fino al lungomare sud e che avranno il centro propulsore nella zona dell’Anfiteatro dove saranno organizzate mostre con i prodotti tipici e le specialità di ogni singolo Comune.

Dice Bruno Natale, che arriva da Milano e che ha cambiato residenza in città perché mi sono subito innamorato di Giulianova». E aggiunge: «Dopo un anno di fermi, stop e divieti si riparte a luglio con Giulianova che sarà al centro di importanti eventi che coinvolgeranno la città intera e tutte le persone che sceglieranno di passare qui le loro vacanze. Avendo il lungomare come teatro delle varie manifestazioni, turisti e giuliesi potranno godere di un susseguirsi di eventi, giochi e personaggi che metteranno la città al centro dell’attenzione di tutta la regione e non solo. Partendo da piazza del Mare e scendendo verso il lungomare sud, si potranno assaporare tutte le prelibatezze che l’Abruzzo è in grado di offrire. Si proverà ad entrare nel Guinness dei primati e ci saranno gare di specialità culinarie anche tra ristoranti del posto giudicate da chef stellati».

Ma ecco la grande novità, la realizzazione di due piste da sci sul lungomare Rodi nell’area Rabbi con la possibilità di svolgere sport tipicamente montani trasferiti per l’occasione nei pressi della spiaggia con la possibilità di avere anche i mastri di sci di Roccaraso. Ed ancora tanto artigianato locale, gadget e molto altro. Non basta perché saranno tanti anche gli spettacoli con la presenza di comici e cantanti noti a livello nazionale. Mare e montagna spesso sembrano due poli opposti, due pianeti, due mondi o modi di intendere un momento di vacanza, svago e relax. Ma ora sarà realizzato un posto in cui questi due mondi si avvicinano e sarà dunque provare una sensazione sicuramente emozionante ed inedita, quella di sciare vista mare. Ci saranno due piste, una lunga 80 metri, larga 22 e alta 10 ed un’altra più piccola, di sessanta metri lunga, larga ed alta dieci. Il manto è in neve plast, materiale è in grado di riprodurre le stesse sensazioni di una normale discesa con gli sci, differenziandosi dai competitor grazie a nuove tecnologie che per esempio hanno eliminato la necessità di dover bagnare la pista sintetica prima di utilizzarla, la sensazione per lo sciatore è quella della neve artificiale compatta del mattino, che viene fresata la sera precedente. «Un ‘iniziativa che abbiamo con diviso con entusiasmo - dice l’assessore al turismo Marco Di Carlo - in quanto si tratta di un’altra iniziativa che porterà tanta gente a Giulianova».

E oggi è la volta di un’altra iniziativa molto attesa, prende il via in piazza del Mare la ruota panoramica. Un’attrazione alta trenta metri con venti cabine e con una capienza ognuna di quattro posti e d anche di più se si tratta di un’unica famiglia. Il “varo” è previsto alle ore 18 e l’amministrazione comunale ha pensato di regalare il primo giro ai bambini del “Castorani”in collaborazione con l’Asp 2. Il tutto fa seguito alla sistemazione degli ombrellini colorati lungo via Nazario Sauro, la parte iniziale di viale Orsini, via Trieste ed anche nella città alta nel tratto compreso tra piazza della Libertà fino al Duomo di San Flaviano. Ma è opportuno che vengano sistemati bene.