Arrestato due volte a distanza di due giorni: G.A., 40 anni, avezzanese, assistito dall’avvocato Roberto Verdecchia, è stato fermato ache girava per le strade del centro armato di pistola giocattolo, priva di tappo rosso,e con un tesserino della polizia tributaria. La pistola era In realtà finta, ma era in ogni caso portata in maniera da inscenare l’appartenenza a qualche. E’ scattato l’allarme da parte dei passanti e i carabinieri lo hanno rintracciato, fermato, arrestato e posto ai domiciliari aI militari al momento del fermo hanno riscontrato che l’uomo proveniva dal Molise dove era ricoverato in una comunità per curarsi. L’altra notte lo stesso è evaso dall’abitazione e ha raggiunto, ma in Via Roma è stato fermato dal Nucleo operativo dei carabinieri, coordinati dal tenente, ad un posto di blocco. Durante i controlli i militari all’interno della sua autovettura hanno rinvenuto una pistola scacciacani e un coltello e per questo è stato arrestato di nuovo e trasferito al carcere di Avezzano per evasione e per porto abusivo di armi proibite. Questa mattina verrà sentito dal Gip del Tribunale di Avezzano per l'interrogatorio di garanzia.