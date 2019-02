© RIPRODUZIONE RISERVATA

CHIETI Le difficoltà nel trovare una collocazione professionale nella propria città, la voglia di provare un’esperienza lontano da casa, occasioni di carriera. Sono tutte diverse le storie dei teatini che non vivono più nella loro città d’origine. La città di Chieti segue il trend per cui, i tanti che vanno via, poi non fanno ritorno nel loro paese di origine. Alcuni occupano ruoli di rilievo in grandi società come Giacomo Belli senior advertising Manager di Amazon, la più grande Internet company al mondo.«Una delle principali ragioni per cui, a distanza di anni, sono ancora lontano da dove sono nato, è la quantità di opportunità che la mia nuova città e l’azienda mi hanno offerto. Se ci fossero opportunità per i ragazzi che oggi crescono a Chieti si darebbe a ciascuno la possibilità di scegliere il meglio per sé, ma non sono sicuro che questo sia sempre possibile».Anche lui è di base a Milano ma in realtà vive in giro per il mondo: è Remo Federico, attuale Manager new opening worldwide per il marchio Prada che, nonostante visiti in media 3 città diverse al mese, ha sempre uno sguardo per la sua Chieti, da cui è partito dieci anni fa. «Se potessi dare dei consigli a chi ci amministra punterei sull’espansione dei servizi: la ricchezza comune, è data dall' opportunità che si ha di raggiungere un posto velocemente, o di avere cultura ed integrazione sociale. Quando torno a Chieti, le mie aspettative non sono alte - spiega Remo - ma spero sempre di vedere realizzati i progetti dei ragazzi con cui giocavo al campetto e che hanno creduto più di me nella nostra città». I lavoratori originari di Chieti sono davvero ovunque. In tanti vivono in Gran Bretagna dove, negli ultimi anni, si è concentrata la “fuga” degli italiani e degli abruzzesi, in particolare in ambito sanitario.Chiara D’Ettore ha 29 anni è infermiera e lavora da due anni al The Hampshire Clinic di Basingstoke. «Mi hanno offerto specializzazioni che in Italia non abbiamo. Si parla sempre di tornare a far vivere Chieti ma poi non accade mai». Al St Mary’s hospital di Londra lavora, invece, l'ostetrica Alessandra D'Angelo: «Abbiamo circa il 30% delle donne che arrivano da tutto il mondo per essere assistite nella struttura, essendo anche l’ospedale scelto della famiglia reale. Amo la mia città ma per ora non vedo la mia vita collocata altrove».