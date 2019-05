Giovane mamma suicida all'Aquila, la città sotto choc

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dramma familiare ieri sera all'Aquila. Una donna di 39 anni, madre di una minore, si è tolta la vita impiccandosi nell’abitazione. A fare il macabro ritrovamento un’amica che ha avvertito subito il personale medico del 118 che non ha potuto fare altro che constatare l’avvenuto decesso. La tragedia è avvenuta nel tardo pomeriggio di ieri, in un momento a quanto pare in cui la donna si trovava sola in abitazione. La 39enne non ha lasciato scritto nulla che potesse giustificare il gesto estremo. Sul posto dopo poco sono intervenuti gli agenti della Squadra volante e poi quella della Squadra mobile insieme ai colleghi della Scientifica per i rilievi del caso.Il sostituto procuratore di turno, Roberta D’Avolio ha disposto il sequestro della salma sulla quale visto tra l’altro la giovane età, verrà eseguita l’autopsia prima di concedere il nullaosta per i funerali. Al momento le indagini degli agenti della Squadra mobile non hanno evidenziato segni che possono far sospettare ad una morte violenta. Già nei momenti successivi il rinvenimento del cadavere gli investigatori hanno cominciato ad ascoltare parenti e conoscenti della donna che lascia una figlia minorenne che frequenta una scuola media della città.