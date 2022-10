Incidente mortale la scorsa notte nel Pescarese. E' successo sulle strade di Loreto Aprutino, in contrada Cartiere. Una Fiat 500 con alla guida un giovane di 22 anni, di Picciano, è finita fuori strada. Morto il ragazzo che era alla guida. Non è grave invece il passeggero, un giovane di Collecorvino. Non sarebbero coinvolti altri veicoli.

(Articolo in aggiornamento)