AVEZZANO - Tragico incidente nella mattinata, poco dopo le nove, sulla strada provinciale 60, nei pressi di, in località San Savio, nel comune di Anversa degli Abruzzi, a seguito del quale ha perso la vitaResidente, Patrizio era in sella della sua moto di grossa cilindrata, Aprilia, e stava percorrendo la strada quando , per cause in corso di accertamento, si è scontrata violentemente con un’autovettura che pare giungesse dalla direzione opposta. Il corpo del centauro è stato sbalzato a diversi metri di distanza e l’uomo è morto sul colpo, mentre la persona diche si trovava sull’auto è rimasta illesa.L’auto - così si apprende da una prima ricostruzione - stava viaggiando sulla sua corsia quando si è scontrata con la moto e l’impatto è stato tremendo. Sono intervenuti i soccorsi del 118 che hanno constatato l’avvenuto decesso, iche hanno eseguito i rilievi e ricostruito la dinamica dell’incidente ora al vaglio della magistratura di Avezzano.l corpo del giovane è stato trasferito dall’agenzia funebre Longo all’a disposizione degli inquirenti.