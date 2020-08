Torna dalle vacanze, giovane di Avezzano positivo al Covid all'aeroporto di Fiumicino

Anche un giovane di Avezzano è risultato positivo al Coronavirus allo scalo di Fiumicino. Lo ha reso noto l'Unità di Crisi per il Covid 19 della Regione Lazio spiegando che allo scalo di Fiumicino sono stati individuati 9 nuovi positivi asintomatici e si tratta di cinque residenti a Roma, uno di nazionalità greca residente a Perugia, uno di Avezzano, uno di Napoli e uno di Milano, tutti di rientro dai Paesi oggetto dell'ordinanza del Ministero della Salute, che impone l’obbligo di effettuare un tampone entro 48 ore dal rientro in Italia se provenienti da Spagna, Grecia, Malta e Croazia. Tutti i viaggiatori sono asintomatici, sono stati posti in isolamento ed è stato avviato il contact tracing internazionale. © RIPRODUZIONE RISERVATA