Un indagato inper la morte di, il 35enne di Lecce dei Marsi che venerdì pomeriggio è stato trovato senza vita nel canale di Strada 26 in territorio del comune di. La sua morte sarebbe legata ad un incidente stradale avvenuto nei pressi del canale dove i carabinieri della compagnia dihanno trovato il cadavere che galleggiava sull’acqua. Ildell’auto, B.P., trentenne, è stato iscritto sul registro degli indagati da parte del sostituto procuratore Maurizio Maria Cerrato, per omicidio stradale, per consentire alla persona finita al centro delle indagini di nominare eventualmente i propri consulenti in questa fase di indagini ancora agli albori.Da un primo esame esterno è stato possibile rilevare che Valletta sarebbe morto per. Non ci sarebbero infatti segni dicompatibili con un urto. Ma è fondamentale capire come sia finito in acqua, lui che forse conosceva bene la zona. Le ipotesi al momento al vaglio deglisono molteplici: malore, incidente, omicidio. Conclusa l’autopsia, il magistrato dovrebbe firmare il nulla osta per la sepoltura. I dubbi.Ci sono però altri aspetti su cui lapotrebbe voler far luce. Ed è proprio in questo frangente che sarebbe stata iscritta una persona sul registro degli indagati. La sera di lunedì scorso sull’auto incidentato viaggiavano Valletta e il conducente: daldi quest’ultimo agli inquirenti il mezzo sarebbe finito fuori strada dopo aver urtato contro un animale. Lui sarebbe svenuto. «Al risveglio non ho trovato più Valletta al mio fianco». Avrebbe dichiarato il giovane che è stato soccorso dal padre, che aveva ricevuto un segnale sul cellulare, e accompagnato all’ospedale di Avezzano per le lievi ferite riportate sulle braccia.