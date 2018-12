La movida si tinge di sangue: giovane accoltellato nella Galleria di Chieti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un giovane in ospedale a Chieti per una coltellata al polmone e una alla spalla, un altro spinto a terra, con un trauma cranico, ma che ha rischiato a sua volta qualche coltellata al petto. E' il bilancio di un'altra notte di follia allo Scalo e forse solo per caso non è finita peggio. Tutto accade in una trentina di minuti, dentro la Galleria Scalo. Mancano una decina di minuti alle 6 quando un 31enne, identificato nelle ore successive e già noto ai Carabinieri, accoltella Michele Montuori, 25 anni, il cameriere che a maggio scorso venne arrestato nell'ambito di un'indagine per detenzione a fine di spaccio di stupefacenti. Tutto sarebbe nato da futili motivi, dopo uno scambio di battute fra i due, la droga stavolta pare che non c'entri nulla. Certo è che Montuori resta a terra e perde molto sangue, poi l'ambulanza del 118 lo porta in ospedale dove è ricoverato con una prognosi di trenta giorni in Clinica Chirurgica.Il suo aggressore (i due si conoscono) fa perdere le tracce, i carabinieri sanno chi è e lo cercano ma non lo trovano e così sfuma la possibilità di arresto anche in quasi flagranza ma viene indagato a piede libero per tentato omicidio.