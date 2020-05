Giornata mondiale delle api: sostenibilità green per la regina degli insetti

Ultimo aggiornamento: 10:39

Il 20 maggio, in occasione dellal’associazione Le api nel cuore intende celebrare queste preziose creature, attraverso un incontro, inusuale - a causa delle problematiche legate al Covid-19 - verrà infatti trasmesso in modalità virtuale-social, con una diretta Facebook dalla pagina dell’associazione, a partire dalle ore 18.30 https://www.facebook.com/leapinelcuore/Il rispetto ambientale oltre che la sostenibilità green, verso il mondo delle api, sono le passioni che hanno in comune i giovani fondatori dell’associazione, vengono posti al centro, si legge nella nota – quali siano «i valori importanti da trasmettere e da condividere in ogni occasione, per garantire un futuro migliore a tutti e tutte, attraverso la sensibilità nei confronti di queste tematiche ci ha stimolato nell’organizzare un momento di dibattito pubblico».«L’incontro sarà un invito ad entrare in casa di una famiglia speciale, animata da solidi valori, fondati sul bene comune e offrirà una panoramica completa sul mondo delle api. Insieme a tutte le associazioni presenti e agli esperti cercheremo di capire le problematiche che questo piccolo insetto, così grande per la sua operosità, deve ed è costretto ad affrontare ogni giorno. Proveremo a comprendere che cosa noi, come uomini e donne sensibili, possiamo fare per arginare tutti i rischi che stanno correndo e per tutelare la loro sopravvivenza in modo sano e giusto».urante la diretta interverranno:Presidente ass.ne Le api nel cuore;- Fiduciaria della condotta Slowfood L'Aquila;– Fisico dell’atmosfera e apicoltore;- Laureata in scienze ambientali e apicoltrice;- coordinatore Greenpeace gruppo locale di L’Aquila,- docente scuola media G. Verne Palombaia di Tornimparte,- Network Vesti la natura; Mirko Ludovisi - presidente ass.ne Ju Parchetto con noi;- Progetto Ride 4 Creation;- ass.ne Bicincontriamoci.