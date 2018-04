Gioco folle, si stende sui binari all'arrivo del treno merci alla stazione di Montesilvano

di Piergiorgio Orsini

Una bravata, l'ennesimo gioco folle per una forte scarica di adrenalina e magari per poi postare il video su YouTube o forse solo per scambiarlo con gli amici sui social per dimostrare chissà quale coraggio.Il ragazzo si stende sui binari all'arrivo del treno merci alla stazione di Montesilvano.E c'è chi riprende tutta la scena.Fortunatamente al giovane non è accaduto nulla.Rischia di diventare undai cento emulatori, se il filmato diventerà virale, come nelle intenzioni del giovane uomo, ancora anonimo ma attivamente ricercato dalla polizia ferroviaria, che nel primo pomeriggio di oggi alla stazione di Montesilvano (Pescara) si è gettato sotto un treno merci lasciandosi sfilare sopra la motrice e i vagoni carichi di furgoni Sevel., come dimostrano queste immagini: con perfetta scelta di tempo l'uomo si lancia verso il treno e si corica sui binari., senza neanche accennare a una frenata. Ai suoi occhi quella si presenta è la scena, purtroppo ricorrente, del più atroce dei suicidi. Invece è soltanto un gioco, un folle gioco della morte.