Apnea, è Ilenia Colanero la donna record ai Giochi del Mare di Vasto

Taglio del nastro sul molo dei trabocchi e due record del mondo di apnea. Inizia così la 18esima edizione dei Giochi del Mare, manifestazione sportiva organizzata dalla Fipsas. Ad aprire l’evento, che per quattro giorni vedrà sfidarsi, in mare e sulla spiaggia, atleti e giovani studenti, sono stati il sindaco di Vasto Francesco Menna, il presidente Fipsas, Claudio Matteoli, il capitano di vascello della guardia costiera, Salvatore Minervino, la consigliera regionale Sabrina Bocchino, insieme agli altri rappresentanti istituzionali e delle federazioni sportive. Poi spazio alle competizioni con le prove di apnea. Ilenia Colanero, di Lanciano, dell’Apnea Team Abruzzo, si sta dedicando a questa disciplina dopo il grave incidente stradale del 2015. Sostenuta dalla sua squadra e da tanti amici è riuscita a centrare il record di apnea dinamica lineare con pinne, categoria disabili, con la distanza di 70 metri percorsa sott’acqua in 1’20’’. «È stato un record cercato e voluto - ha detto Colanero dopo essere uscita dall’acqua -. Questo risultato lo voglio dedicare a me stessa, a tutti i sacrifici che ho fatto in questi anni, alla mia famiglia e alla mia squadra».

L’atleta frentana ha ricevuto l’omaggio floreale e i complimenti del suo sindaco, Mario Pupillo, e quelli del direttore generale della Asl 2, Thomas Schael, a nome di tutti i suoi colleghi. «Questa importante affermazione importante, che ripaga Ilenia, nostra dipendente presso il Servizio Formazione, di anni di sofferenza, nei quali la pratica sportiva le ha dato conforto e forza, facendo di lei una campionessa in acqua e nella vita». Poi è stata la volta della varesina Livia Bregonzio, che ha conquistato il record di apnea dinamica lineare monopinna coprendo la distanza di 140 metri in 2’22’’. «È stato veramente emozionante nuotare nell’acqua del mare - ha detto l’apneista azzurra che sarà in gara nei prossimi mondiali di Belgrado -. Tutto il lavoro che hanno fatto qui per organizzare questo record è stato ripagato in questa bellissima giornata». A Punta Penna, in provincia di Chieti, ad assistere alle prove in mare, c’era anche Alessia Zecchini, pluriprimatista mondiale.

«Ilenia e Livia sono state bravissime, hanno fatto delle grandi prestazioni». La 28enne campionessa azzurra sta preparando il Vertical Blue alle Bahamas. «È bello essere qui, stiamo ripartendo dopo un anno e mezzo difficile per tutti. Finalmente si ricomincia». Nel pomeriggio, poi, l’apertura del villaggio a Vasto Marina, con l’Arena Beach, in cui si alterneranno il beach soccer, il beach rugby e il beach volley. Per quest’ultima disciplina è iniziato il collegiale delle giovani atlete del Club Italia che, domenica scenderanno in campo per un torneo dimostrativo. Attività intensa nel campo di Bocce beach e nell’area dedicata al Ttx. Proprio da Vasto inizierà oggi il tour della Federazione italiana tennistavolo, con sfide pongistiche che decreteranno un vincitore per ogni tappa e lo porteranno alla finale nazionale. Non mancherà, infine, l’appuntamento con il beach badminton e i ragazzi diversamente abili della FIBa. La Fipsas, dal canto suo, avrà un coloratissimo spazio dedicato per tutte le molteplici attività all’interno dell’Arena Beach con piscine per la pesca, l’ecologia marina e il lancio tecnico. Già da ieri, inoltre, sono attive le postazioni mediche, in collaborazione con la Asl, per uno screening gratuito sulla prevenzione delle malattie cardiovascolari. Si andrà avanti per tutta la giornata di oggi, con tante altre sfide.