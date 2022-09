Gioca due euro e ne vince 500, con parte della somma dovrà comprare la casa

«È stata giocata ieri mattina- ha raccontato il titolare della tabaccheria avezzanese, Marco Rosati- e proprio non riesco a immaginare chi possa essere stato. Tra l'altro la vincita ci è stata comunicata dai giornalisti e noi ancora non sapevamo nulla. Comunque il vincitore potrebbe essere un avezzanese considerato che i nostri clienti sono per lo più persone del posto anche e a volte arrivato anche dagli altri centri».

Ma il vincitore vi ha contattato? «Assolutamente no, anzi, speriamo che si sia reso conto della vincita. A volte succede che dimenticano di aver giocato e solo dopo giorno vanno a controllare i numeri. Comunque ha puntato due euro e questa è la schedina vincente». Con una puntata di due euro il giocatore ha vinto 500mila euro per comprarsi casa. Fortunatissimo il giocatore che martedì scorso ha centrato il 5 al VinciCasa alla rivendita Sisal Tabacchi in via di Garibaldi di Marco Rosati a pochi metri dal Tribunale: la combinazione vincente è stata 6, 19, 23, 35 e 38. Di punto in bianco escono 5 numeretti, si allineano come soldatini e ti trovi con una casa in più. Non un'abbinata o una ristrutturazione di seconda mano. Una casa nuova, classe energetica A, ultratecnologica. E nei luoghi più belli d'Italia. Perchè con 500mila euro puoi permetterti (quasi) tutto. E con ogni probabilità se la potrà permettere anche il fortunato vincitore di Avezzano che si è trovato in tasca mezzo milione (200 mila euro subito) dalla sera alla mattina.

È infatti di Avezzano, difficile ipotizzare il contrario, il Re Mida che ha sbancato col concorso Sisal VinciCasa della formula Win for Life. Una cinquina vincente. Numeri magici che hanno portato in Marsica una casa del valore di 500mila. O meglio: il vincitore che ha acquistato il biglietto fortunato potrà utilizzare quella somma per l'acquisto di uno o più immobili in qualsiasi località d'Italia. Ma come funziona ? Il concorso VinciCasa- precisa Marco- di recente introduzione, è un po' il fratello minore del Superenalotto. Se in quest'ultimo bisogna indovinare 6 numeri su 90, nel nuovo gioco ne bastano 5 su 40. Ma la probabilità di vincita al gioco VinciCasa è comunque di 1 su 658.008. Una combinazione costa 2 euro. «Mette in palio - spiega il tabaccaio - 500mila euro: 200mila vengono dati subito in contanti, 300mila vanno invece impiegati, nel giro di due anni, nell'acquisto di una casa». E qual è la percentuale che tocca alla rivendita? «Nulla, lo Stato, anzi, sulla vincita incassa una tassa del 20%».