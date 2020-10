Ginnastica artistica, l’aquilano Nicolas Giuliani campione italiano individuali Gold Allievi

L'AQUILA - Ai campionati italiani Individuali Gold Allievi di Ginnastica Artistica presso il Palamasucchi di Mortara (MI), per l’Abruzzo ha partecipato la Polisportiva Torrione dell’Aquila dopo essersi qualificata alla fase interregionale svoltasi a Civitavecchia il 26 Settembre 2020 con due ginnasti: Gorla Xiao Xuan, 9 anni, per la categoria Allievi 1 e Giuliani Nicolas, 11 anni, per la categoria Allievi 3.

Nella gara, la più importante della categoria Allievi nella Ginnastica Artistica, Gorla Xiao Xuan, dopo una ottima gara a livello di prestazione fisica e mentale, ha ottenuto la 23.ma posizione, ottimo risultato per la sua giovane età.

Nicolas Giuliani ha ottenuto il primo posto nazionale per la categoria Allievi 3 di Ginnastica Artistica, un risultato storico per l’Abruzzo, e per L’Aquila in particolare, poiché per la prima volta un suo ginnasta conquista il gradino più alto del podio in una competizione nazionale di livello.

L’atleta ha espresso una ginnastica di altissimo livello su tutti e sei gli attrezzi previsti dalla Ginnastica Artistica maschile nonostante un errore alla sbarra che non ha inficiato il suo fantastico risultato finale.

Gli atleti sono allenati dal tecnico responsabile Daniele Centi Pizzutilli e dai tecnici Andrea De Sanctis e Alice Cianci.

