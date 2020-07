Tappa vastese per Gianni Morandi nel suo rientro a casa dalle vacanze in Puglia. Nei giorni scorsi, come da foto pubblicate sul suo profilo Instagram, ha fatto un lungo giro nel sud Italia toccando Matera, Lecce e altre località del Salento. Insieme alla moglie Anna è stato anche ospite dell'amico e collega Al Bano, che lo ha accolto nelle sue tenute a Cellino San Marco. Morandi ieri sera ha cenato al ristorante Castello Aragona, che si affaccia sul golfo di Vasto, apprezzando il brodetto di pesce.



Poi, questa mattina, visita sul trabocco Cungarelle, accolto dai titolari per un brindisi prima di riprendere il suo viaggio di rientro a casa. «È stata una bella sorpresa - racconta chi lo ha incontrato -, è stato gentilissimo e ci ha detto di aver apprezzato Vasto». Non è la prima volta che Morandi fa tappa sulla Costa dei Trabocchi, più volte, in passato, ha pubblicato scatti da questo territorio in cui ha promesso di tornare presto.

