L'artista roteano de Il Volo in un video appello insieme al sindaco di Roseto Sabatino di Girolamo invitano i concittadini a rispettare le prescrizioni governative. Nei negozi sarà distribuito un manifesto con le buone pratiche.In un video postato su Facebook, Gianluca Ginoble de Il Volo e il primo cittadino di Roseto, Sabatino Di Girolamo, lanciano appelli ai rosetani con l'hashtag #ioaiutoroseto: "Io e tanti altri amici di Roseto dice Ginoble - stiamo facendo la nostra parte. E tu? Stai rimanendo a casa? Cosa fai per aiutare Roseto? Mandaci il tuo messaggio o la tua clip, pubblicheremo tutto sulla pagina Facebook “Città di Roseto” per dimostrare in maniera forte, tutti insieme, come #IOAIUTOROSETO".Un manifesto in tutti i negozi, con cui si ricordano i comportamenti virtuosi da tenere, sarà distribuito nei negozi di Roseto, sempre con l'hashtag #IOAIUTOROSETO. L'obiettivo dell'amministrazione comunale rosetana è far sì che la campagna responsabilizzi giovani e titolari attività commerciali con i loro clienti.