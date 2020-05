Teramo, morto il genio di Giancarlo Puritani: imprenditore, sportivo, editore

Addio a Giancarlo Puritani, 70 anni, grande personaggio di Teramo. Editore, imprenditore, dirigente sportivo, titiola di una marchio storico Bently's man, mente brillante, sempre alla ricerca di idee innovative.

E' morto nella notte dopo aver combattuto con contro forza contro una grave malattia più forte di lui. La sua temptra, la sua voglia di vivire si è dovuta arrendere ma di Puritani restanno il genio e la sua presenza costante e importante sul territorio.

Il suo negozio di abbigliamento da uomo, Bently's man, in via Campana, è stato un punto di riferimento. Poi lo sport , fu un sostenitore convinto della pallamano come presidente dell'Handball club Teramo.



Chi l'ha conosciuto più tardi non può non ricordare l'esperienza nel settore dell'editoria, con la free press. Aveva anche l'associazione project san Gabriele, nata per realizzare il film su San Gabriele: nella foto in bianco e nero, presa dal nostro archivio storico, Puritani è con il regista Maurizio Angeloni.

Lascia la moglie Marisa di Marco e due figlie. Una delle figlie, Coletta, è ingegnere e dipendente del comune di Teramo

