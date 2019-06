Gian Paolo Bertuzzi trovato vivo a San Salvo: aveva fatto perdere le sue tracce da una settimana

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ricerche in mare ad Ancona, indagini della polizia, le segnalazioni a Chi l'ha Visto, l'angoscia dei familiari dalla mattina del 31 maggio, quando Gian Paolo Bertuzzi, imprenditore artigiano piacentino di 64 anni, era scomparso facendo perdere le tracce. Fino al ritrovamento nella provincia di Chieti, a San Salvo Marina.Ieri mattina Bertuzzi è stato rintracciato dai carabinieri di Rivergaro. È vivo e sta bene. I militari del posto lo hanno raggiunto. L'artigiano di 64 anni di Settima di Gossolengo (provincia di Piacenza) era scomparso venerdì 31 maggio quando, uscito dal lavoro, ha chiamato a casa dicendo che avrebbe tardato per alcune commissioni.Viaggiava a bordo di un pick-up Nissan verde trovato mercoledì scorso abbandonato al porto di Ancona. Dentro c'era un coltello sporco di sangue. La moglie e il figlio avevano lanciato un appello anche in televisione tramite la trasmissione Chi l'ha visto.Ieri il ritrovamento di Gian Paolo Bertuzzi in un campeggio a San Salvo. L'uomo è stato individuato anche grazie al segnale gps del suo tablet. Si tratterebbe quindi di un allontanamento volontario.