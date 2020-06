Caso Floyd: imbrattata la sede della penitenziaria, ma la polizia lì non c'è più

© RIPRODUZIONE RISERVATA

“Per George Floyd, per tutte le vittime di razzismo, di polizia e di carcere”. La scritta con vernice nera è comparsa nella notte sul portone di un’abitazione del centro storico della città alta di, in provincia di, che era stata sede della. Voleva sicuramente essere un, con evidente riferimento a quella americana sotto accusa per l’uccisione dell’afroamaricanoe quella che hanno trovato è stata la polizia penitenziaria, nel quartiere La Rocca, al di fuori da occhi indiscreti. Tanto è vero che, oltre alla scritta, àma forse gli imbrattatori non ersano al corrente della circostanza che da due anni quei locali non ospitano più la sede della polizia, in quanto invitata a trovarsi un’altra sede da parte della, che, a sua volta, l’ha affittata ad una persona che aveva bisogno di un alloggio. Ed è stata lei ad avvertire la Patrimonio dell’accaduto sperando che non debba essere lei a cancellare la scritta a proprie spese