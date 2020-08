Geloso, installa un segnalatore gps nell'auto della ex: denunciato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Gps sotto l'auto dellaper monitorare tutti i suoi spostamenti, denunciato 50enne teramano. L'uomo, che non si era mai rassegnato alla separazione della moglie, dovrà ora rispondere davanti al tribunale di Teramo dell’accusa di interferenze illecite nella vita privata della ex. La donna, originaria di, malgrado vivesse lontana dall'uomo ormai da un po' di tempo, nel corso di alcune conversazioni con il 50enne aveva notato con grande stupore che l'ex conoscesse per filo e per segno ogni suo spostamento e tutte le località, anche fuori provincia, visitate.Una situazione che, con il, stava destando più di una preoccupazione tanto da spingere la donna a rivolgersi a un’agenzia investigativa per capire se l'ex marito la stesse facendo seguire da qualcuno o se nella sua auto fosse stato installato a sua insaputa qualche dispositivo per il tracciamento. Dubbi fugati poco dopo poichè sotto la propria autovettura è stato subito rinvenuto unfissato saldamente con un magnete. La donna ha così sporto denuncia aidi Alba Adriatica consegnando loro anche il gps trovato. Le successive indagini dei militari hanno consentito di appurare che il gps era dotato di una sim il cui contratto era stato stipulato dall’ex marito con un gestore telefonico. A quel punto è scattata inevitabile la denuncia.