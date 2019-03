Geloso, installa un dispositivo Gps sull'auto della ex: arrestato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Era talmente ossessionato dalla ex che, per controllarne ogni minimo movimento, voleva installare sotto la sua auto un apparato Gps. Ma martedì scorso, mentre era intento a posizionare sotto la vettura l'apparecchio è stato sorpreso dai carabinieri della sezione Radiomobile di Pescara, che avevano ricevuto una segnalazione, e bloccato. Ieri mattina, per l'uomo, un 59enne di Spoltore, S.D., è scattato l'arresto ed è finito ai domiciliari. Proprio per i suoi atteggiamenti persecutori verso la ex compagna, una donna sempre di Spoltore, era già sottoposto al divieto di avvicinamento. Ma questo, a quanto pare, non gli è bastato. Per la vittima, un incubo iniziato alcuni mesi fa dopo aver deciso di troncare la loro relazione. L'uomo aveva così iniziato a minacciarla, pedinarla, molestarla telefonicamente, rivolgerle insomma attenzioni non gradite che le avevano generato stati di ansia e paura. Disperata ed esasperata, si era quindi rivolta ai carabinieri di Spoltore, che avevano avviato le indagini. E per il 59enne, dopo un po', era scattato il provvedimento del giudice che gli vietava di avvicinarsi alla donna. Non contento, ha pensato così, con scarso successo, di controllarla con il Gps.