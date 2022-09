Gelosia, picchia la moglie con il manico della scopa davanti ai due figli

In preda ad un attacco di gelosia l'ha colpita più volte, fino a quando la donna con il cellulare ha telefonato ai Carabinieri che sono prontamente intervenuti. Protagonista in negativo un nigeriano di 33 anni e la moglie di 32, pure nigeriana.



La violenta lite si è consumata la scorsa notte in un'abitazione della parte alta di Chieti, dinanzi ai due figli piccoli. Una scenata di gelosia da parte dell'uomo che ha afferrato uno straccio per lavare i pavimenti e con l'asta ha colpito la donna, che ha cercato invano di proteggersi, raggiungendola alla testa e alle braccia.

Una volta sul posto i Carabinieri hanno riportato la calma e hanno chiesto l'intervento del 118 che con l'ambulanza ha portato la donna al Pronto Soccorso, dove le sono stati riscontrati un trauma cranico non commotivo, molteplici contusioni, ferite al polso della mano sinistra.

La prognosi è di 14 giorni e dunque per le lesioni si può procedere su querela di parte. Il caso è stato comunque segnalato alla Procura della Repubblica: l'uomo rischia un provvedimento di allontanamento della casa familiare. Nei prossimi giorni continueranno gli accertamenti per capire l'evoluzione della vicenda.