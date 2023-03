Gazza ladra entra nel carcere di Sulmona e becca un agente: ferito alle orecchie

Gazza ladra ruba dietro le sbarre. Teatro dell'evento è stato il carcere di Sulmona in Abruzzo. Nel pomeriggio di ieri, infatti, una gazza ladra infiltratasi furtivamente all'interno di una delle tante sezioni detentive che caratterizzano il penitenziario abruzzese, probabilmente attratta dal luccichio delle mostrine dell'uniforme indossata dall'agente addetto alla sicurezza, si è scagliata in picchiata sul malcapitato procurandogli delle ferite sui padiglioni auricolari tanto da costringerlo alle cure in infermeria.



A parte le lievi ferite per l'agente solo un po' di spavento e tanta incredulità. A dispetto del nome quello che ci si chiede è come può aver fatto una gazza ladra ad entrare in carcere.