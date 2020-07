© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una capo del branco della "Pescara bene". Ecco il flash dell'inchiesta sul pestaggio del ragazzo gay di 22 anni, aggredito sul lungomare perchè camminava mano nella mano con il, dopo la denuncia del presunto picchiatore. Denuncia depositata questa mattina dai carabinieri.Fondamentali nelle indagini, le immagini dei sistemi di, ma soprattutto le indicazioni della vittima e del suo compagno, che hanno permesso da subito ai militari del Norm, coordinati dal tenente Giovanni Rolando, di indirizzare gli accertamenti su un. Un aiuto importante è arrivato anche dagli altri testimoni, per lo più gente che passeggiava lungo la riviera e che ha anche provato a difendere la vittima, e ai numerosi giovani che sono soliti frequentare la sera la zona dellaA finire sotto inchiesta un ragazzo con un’, cresciuto in un contesto familiare precario e problematico. Senza la mamma e con un padre che lavora fuori città. A prendersi cura di lui, i nonni che agli stessi investigatori hanno raccontato di aver cercato tante volte di “raddrizzarlo”. Un giovane di per sé non cattivo, ma che tende a farsidagli altri e che si sente forte con il gruppo. Il classico bulletto, insomma. In passato, in alcune occasioni, è stato controllato dalle forze dell’ordine, ma non gli è mai stato trovato qualcosa di particolare. Sino a qualche tempo fa, praticava sport a livello agonistico di qui il suo fisico prestante.E adesso è caccia da parte al resto del. Sette ragazzi in tutto, alcuni dei quali minorenni. Qualcuno di loro sarebbe già stato identificato, per cui le indagini dei carabinieri della compagnia di Pescara mirano ad individuare anche tutti gli altri. Dagli, che vanno avanti serrati, si vuole inoltre cercare di capire se il gruppetto sia responsabile di altri episodi violenti accaduti di recente sul lungomare. Fra questi, l’aggressione alla coppia di filippini, avvenuta sempre nelle vicinanze della Nave di Cascella.