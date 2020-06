© RIPRODUZIONE RISERVATA

Diventa un caso politico, a, l'aggressione a unche passeggiava, mano nella mano, con il suo fidanzato.Il Consiglio comunale ha bocciato un ordine del giorno per esprimereal ragazzo picchiato (dimesso ieri dopo la frattura della mascella). Ordine del giorno presentato dal Consigliere Giovanni Di Iacovo (Pescara Città Aperta) e sostenuto dal, ma affondato dal voto contrario di tutto il centrodestra.La mozione invitava il sindaco e laa «dichiarare e ribadire che Pescara è una città che non discrimina e che ama e rispetta i suoi cittadinie transessuali e che condanna senza appello qualunque atto di omotransbifobia e che sostanzierà questa sua dichiarazione attraverso i seguenti quattro punti: impegnarsi attivamente nei confronti della Regione e del Governo per accelerare la stesura e l'approvazione di una legge control'omotransfobia che la qualifichi come crimini d'odio; costituire il Comune di Pescara parte civile contro le aggressioni omofobe; aderire alla rete deglicontro le discriminazioni Re.A.Dy; individuare una figura nell'amministrazione che funga da concreto interlocutore per le associazioni del Pride per poter dare loro sostegnoorganizzativo e garantire la corretta organizzazione del corteo-parade delche quest'anno è stato rimandato».«Mi addolora comeche il Consiglio comunale non abbia trovato l'unanimità su un ordine del giorno di sintesi che potesse esprimere documentalmente lo sdegno e la condanna dell'intera città di Pescara, attraversotutte le sue componenti, per la vigliacca aggressione a un ragazzo omosessuale». Ha commentato ili. Accusa di insensibilità al problema tutto il centro sinistra. Intanto vanno avanti le indagini dei carabinieri per identificare il branco autore del pestaggio.