Chieti, gang fa esplodere il bancomat: bottino di 40mila euro

È stimato in 40 mila euro il bottino di un assalto al bancomat di Ubi Banca a Fossacesia (Chieti). L'esplosione é avvenuta alle 5 di questa mattina. Testimoni hanno visto arrivare a bordo di una Alfa 147 tre banditi incappucciati e mascherati. I malviventi hanno agito in pochi minuti. Sul colpo indagano i carabinieri della compagnia di Ortona e stazione di Fossacesia. Si cerca l'auto,

probabilmente rubata, con la quale i delinquenti sono poi fuggiti in direzione Val di Sangro.

Sabato 4 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:58



