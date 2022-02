Gaia Sabbatini super, centra il primato italiano sui 1000 metri indoor

Esordio stagionale a Birmingham per Gaia Sabbatini, e subito miglior prestazione italiana sui 1000 metri indoor con il tempo di 2’38”67. La 22enne atleta teramana delle Fiamme Azzurre, cresciuta nell’Atletica Gran Sasso Teramo con Marcello Viceré allenatore, ha battuto il precedente primato di 2’39”94 risalente al 2014 appartenente a Margherita Magnani (Fiamme Gialle). Inoltre, ha migliorato il primato personale di quasi 10 secondi, 2’48”06 risalente al 2017, mentre indoor era di 2’49”07, del 2018. La Sabbatini si è piazzata quarta in una gara lanciata a ritmo folle, da record del mondo, rivelatosi alla fine eccessivo per la favorita inglese Jemma Reekie, specialista degli 800 quarta alle olimpiadi di Tokyo con un personale di 1’56”90. La Reekie è stata l’unica a seguire la “lepre” scelta per l’occasione, la quattrocentista tedesca Jackie Baumann, che fino ai 600 metri ha condotto con una proiezione da 2’31”, che poi si è rivelata fatale per l’inglese, superata negli ultimi 50 metri dalle migliori inseguitrici. La Sabbatini è stata brava nel gestire il ritmo e ha chiuso in rimonta. La gara è stata vinta dalla 21enne inglese Isabelle Boffey in 2’38”25, davanti alla polacca Angelica Cichocka 2’38”57, terza la tedesca Katharina Trost 2’38”62, quindi la Sabbatini, che ha preceduto atlete del calibro della spagnola Esther Guerrero 2’38”81, sesta la Reekie, scivolata in coda con 2’39”74, quindi Federica Del Buono 2'40"25. La Sabbatini e la Del Buono sono seguite da Andrea Ceccarelli, e si allenano a Roma nel centro sportivo delle Fiamme Gialle.

