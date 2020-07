Morto il fondatore del 118, Gaetano Pallini: il medico era malato ma ha continuato a lavorare durante l'emergenza Covid

E' morto Gaetano Pallini, il fondatore del 118 di Teramo, aveva 68 anni e ha combattuto con forza contro una grave malattia. Viveva ad Atri ma era conosciuto in tutta la regione per il suo carico di umanità e competenza. Medico preparato, lascia un vuoto immenso.

«Ho appreso con profondo dispiacere la notizia della prematura scomparsa del dottor Gaetano Pallini, primario del Servizio di Emergenza Urgenza della Asl di Teramo fino a qualche anno fa, prima di andare in pensione. Un uomo che possiamo considerare il padre del 118 nel teramano e al quale tutti dobbiamo qualcosa. Nei giorni più difficili dell’emergenza legata al Covid-19, nonostante la malattia, ha continuato a far parte dell’Unità di crisi della Asl e a dare il suo contributo all’ospedale Covid San Liberatore di Atri» ricorda con dolore il sindaco di Pineto, Robert Verrocchio.



«Anche la comunità di Pineto lo ha molto apprezzato per il suo operato e la sua umanità. Molti gli incontri che in passato si sono svolti a sua cura sul nostro territorio per raggiungere l’obiettivo dell’attivazione del servizio del 118. Desidero esprimere alla famiglia le più sentite condoglianze da parte mia e dell’Amministrazione Comunale di Pineto» conclude il sindaco di Pineto, Robert Verrocchio che esprime il suo cordoglio e quello dell’Amministrazione comunale per la scomparsa del medico atriano Gaetano Pallini.

