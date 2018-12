Tarquini fa rombare il motore in città e dice: «Non mi ritiro»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Giulianova ha stretto in un caldo abbraccio il suo campione del mondo. Gabriele Tarquini ha potuto assaporare l’affetto dei suoi fans e dei suoi concittadini nella serata nella quale ha presentato l’auto con la quale ha vinto il campionato a Macao facendo il giro di piazza del mare con il rombo dell’auto che polarizzava l’interesse di tutti. «Ho voluto condividere questo mio successo – ha detto il pilota giuliese - con i miei concittadini, che mi sono stati molo vicini. So che tanti si sono alzati di notte per assistere alla corsa e davvero molti amici sono venuti con me fino a Macao per sostenermi con il loro calore e dil loro entusiasmo».«Mi chiedono in tanti – ha continuato Tarquini - visto che qualcuno dice che a 56 anni dovrei ritirarmi, perché sono il più anziano gareggiare, se ho intenzione di smettere. Devo confessare che, dopo la riconquista del titolo mondiale, non ho pensato nemmeno per un minuto ad un eventuale abbandono ed oggi penso davvero che continuerò ad allenarmi e a prendere parte al prossimo campionato, con le prime prove che inizieranno ad aprile a Marrakech. Quindi vado avanti».