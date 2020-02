© RIPRODUZIONE RISERVATA

MONTESILVANO C'è anche un abruzzese fra i vincitori delle panchine d'oro e d'argento. Si tratta di Gianluca Marzuoli che ha portato a casa l'ambito riconoscimento della panchina d'argento a cura dell'Associazione Italiana Allenatori di Calcio, come miglior allenatore di calcio a 5 donne. Marzuoli, oggi tecnico della Tombesi Ortona (Chieti), squadra di serie A2 maschile, lo scorso anno ha guidato il Montesilvano (Pescara) alla conquista della Supercoppa e alla finale scudetto. Per Marzuoli si tratta della seconda panchina d'argento consecutiva. «Sono ovviamente felice per questo riconoscimento - spiega Marzuoli - perché sono stati i miei colleghi allenatori a votarmi dimostrando stima nei miei confronti e apprezzamento per il lavoro svolto. Chiaramente è un successo che voglio dividere con le ragazze del Montesilvano e con tutto lo staff tecnico perché è stato grazie alla loro tenacia che siamo riusciti a raggiungere questi risultati».