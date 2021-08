Martedì 10 Agosto 2021, 14:48 - Ultimo aggiornamento: 14:50

PESCARA - Ana Carolina Caliari Sestari del Pescara Futsal, ha vinto il premio New Energy 5TAR Futsal come miglior portiere della passata della passata stagione. A votarla sono stati capitàni e allenatori della Serie A femminile del campionato 2020-21. La notizia è stata data dalla Divisione Calcio a Cinque. La campionessa d’Italia in carica potrà esibire, la prossima stagione,il badge “New Energy 5TAR Futsal”. (M. Cant.)