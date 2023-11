Fracassano i vetri della Porsche dell'avvocato: rubata valigetta con le pratiche

A Va a cena con amici al Complesso sportivo di Giulianova ma ritrova l’auto, una Porsche Macan, con lo sportello laterale posteriore fracassato e la valigetta con il computer e una chiavetta sistemati sotto il sedile scomparsi. È il racconto di Fabrizio Gasparrini, responsabile dei consulenti bancari della Widiba: «Evidentemente qualcuno deve aver seguito quello che ho fatto prima di entrare nel locale a cenare. Hanno visto che ho preso la valigetta con la chiavetta a essa collegata e l’ho sistemata sotto il sedile posteriore a quello della guida».

È sicuramente andata così in quanto l’auto era stata parcheggiata non lontana dai Centri e qualcuno deve aver assistito alla cena e non appena Gasparrini è entrato nel locale è andato velocemente a rubarne quello che aveva visto sistemare sotto il sedile della Porche. Ma perché tanta importanza a questo furto? «Non c’erano soldi o oro e gioielli. C’erano racchiusi, in quel computer e in quella chiavetta, praticamente trent’anni di storia della banca tra pratiche, processi, mutui e tutto quello che si può pensare abbia a che fare con le banche.

Io sarei disposto anche a fornire una mancia se qualcuno volesse restituirmi il maltolto, ma ho l’impressione che cancelleranno tutto quello che non gli serve e si terranno un computer nuovo e pronto, dunque, ad essere utilizzato. Abbiamo cercato intorno se magari qualcuno, vedendo che non c’era nulla di particolare lo avesse gettato, ma non abbiamo trovato nulla e era notte, ma nemmeno il giorno dopo né qualcuno ha riportato il computer al titolare del Centro degli impianti sportivi».

A parte il danno patito con la perdita del computer per Gasparrini c’è ora anche il problema di sistemare l’auto che ha avuto il vetro posteriore infranto e poi alcune ammaccature nel tentativo da parte del ladro di forzare anche il portabagagli del mezzo, ma almeno questo tentativo è andato a vuoto.