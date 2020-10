Il Covid non ferma i ladri: quarto furto in casa dell'ex consigliere comunale Alessandro Giorgini

Ladri, per la quarta volta, nell’abitazione di Alessandro Giorgini, ex consigliere comunale di Giulianova e titolare dello storico negozio di antiquariato Manao, in via Galilei al Lido. Il Covid non ferma i malviventi che hanno preso di mira l’abitazione di via Amendola nella parte alta della città. Hanno atteso che la moglie di Giorgini uscisse di casa per recarsi in negozio e sono entrati dal lato mare per non essere visti dalla strada e con una mola hanno cominciato a tagliare la cassaforte ed a rovistare in tutti i mobili. Ma hanno dovuto lasciare il lavoro a metà perchè sono stati disturbati e sono arrivati velocemente i carabinieri ma i ladri sono riusciti a fuggire. Scarso il bottino ma ancora una volta ingenti i danni.

APPROFONDIMENTI L'ARRESTO Scatta l'allarme, ladri inseguiti dalla polizia dopo il tentato...

Ultimo aggiornamento: 08:15

© RIPRODUZIONE RISERVATA