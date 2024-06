Venerdì 14 Giugno 2024, 13:39

Ennesimo furto messo a segno a Vasto dove i ladri hanno fatto razzia in un appartamento del quartiere San Paolo. Il proprietario, tornato a casa, non ha notato nessun segno di scasso e ha provato ad aprire la porta senza però riuscirci. Dopo vari tentativi, anche con una seconda chiave, la serratura risultava bloccata e così è stato costretto a rivolgersi ad un negozio specializzato. Tornato insieme al tecnico, una volta entrato ha visto che le luci di due camere da letto erano accese. Le stanze erano state messe completamente a soqquadro. Vestiti, borse e vari effetti personali buttati su letti e pavimenti, armadi e cassetti violati da mani illecite alla ricerca di qualsiasi oggetto di valore. È accaduto due giorni fa in un appartamento di una zona d ecentrata ma ricca di abitazioni e servizi, preso di mira da malviventi che si sono introdotti furtivamente alla ricerca di un bottino facile, dopo essere riusciti ad aprire la serratura con un passepartout probabilmente "bulgaro".

LE IPOTESI

A ipotizzarlo è stato lo stesso tecnico perché lo strumento, che consiste in una chiave composta da un perno che viene introdotto nel carrello e da un altro che attraverso dentelli flessibili calza nei solchi della serratura e la sblocca, non lascia tracce di scasso. Collane, bracciali e diversi gioielli per un valore complessivo di circa 3mila euro e soldi in contanti, questo il bottino con cui i ladri sono poi scappati via: «Non è tanto la perdita economica, ma quanto essere stati derubati di oggetti cui eravamo particolarmente affezionati. Preziosi che hanno regalato alla mia famiglia nel corso degli anni, ognuno di loro è legato ad un ricordo di matrimoni, compleanni e di tante altre importanti occasioni. Siamo sconcertati da quello che ci è successo perché in quella fascia oraria c'è sempre qualcuno in casa. Dato che viviamo in una palazzina, come facevano a sapere, vedendo che eravamo usciti dal portone di un palazzo, che quell'appartamento corrispondesse al nostro e che quindi non avrebbero trovato nessuno dentro?», si chiede angosciato il proprietario. Il furto è avvenuto in pieno giorno, nella fascia oraria tra le 13.30 e le 15 del pomeriggio. Una giornata come tante altre, ricca di impegni lavorativi e del quotidiano, ma che per gli abitanti di quella casa si è trasformata in un'angosciosa violenza perché il proprio nido familiare era stato violato. A loro non resta che sporgere denuncia ai Carabinieri: «Quello che vogliamo è anche allertare la comunità e quanti hanno il dovere di vigilare», hanno detto le vittime.