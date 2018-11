Madre di una figlia disabile svegliata di notte: faccia a faccia con il ladro incappucciato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le belle ville di Treglio, definita la Montecarlo frentana (zona Lanciano), fanno gola ai ladri che credono di poter arraffare di tutto e di più. L’altra notte ben tre irruzioni di ignoti ladri, in due casi un malvivente è stato visto in casa con in mano un cacciavite. E una donna, madre di una figlia disabile, se l’è perfino trovato in casa di fronte. Un faccia a faccia terrificante. Con coraggio la donna si è avvicinata alla finestra e ha visto un uomo incappucciato che è fuggito dopo aver urlato e chiesto aiuto, poi ha notato che la serratura era stata in parte già smontata.Con cacciavite in mano un ladro si è presentato anche in casa dell’imprenditore di alimentazione per animali (Iperpet) Roberto Bonfante. Le telecamere di sicurezza hanno ripreso un uomo che armeggiava sul portone. E' scattato l'allarme e malvivente in fuga. Terrore e paura insomma al primo quarto della luna nuova, da mezzanotte alle 2.30 con due tentativi di furto e un terzo andato in porto a danno del solo avvocato Luigi Toppeta, noto legale lancianese. Il sindaco di Treglio Massimiliano Berghella è seriamente preoccupato e dice «I cittadini sono spaventati. Siamo al lavoro per installare la videosorveglianza e completare la pubblica illuminazione».