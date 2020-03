Ultimo aggiornamento: 11:44

Nonostante i molteplici impegni volti a verificare la corretta osservanza delle misure di prevenzione del rischio di contagio da virus Covid 19, l’Arma dei carabinieri continua ad assolvere i suoi quotidiani impegni istituzionali. Infatti oggi i militari di Pescara hanno tratto in arresto, in applicazione dell’ordinanza di custodia cautelare in carcere, un 22enne e 23enne di origine romena, residenti, rispettivamente, nel pescarese e cQuesti, infatti, gli obiettivi prediletti dei due ladri seriali. Estremamente scaltri ed organizzati, fanno sapere gli investigatori, si muovevano a bordo di auto a noleggio che sostituivano periodicamente (questa tecnica gli permetteva di rendersi più difficilmente individuabili). I predetti, dopo attenti sopralluoghi, individuavano gli obiettivi quali ad esempio automobili ed esercizi commerciali, dopodiché colpivano con estrema organizzazione e sicurezza. Nonostante tutto, gli investigatori sono riusciti ad attribuirgli, con elementi inconfutabili, una serie di furti ai danni di esercizi commerciali.Gli arrestati avrebbero messo a segno svariati colpi in esercizi commerciali nelle Province di Pescara e Chieti, in particolare furti di sigarette e denaro presso alcuni bar del centro di Pescara per un danno patrimoniale di circa 5.000 euro, un furto presso il distributore dell’acqua in Nocciano con prelievo di circa 100 euro in monete, furto di macchinari destinati al cambio monete di slot machine presso un bar di Fossacesia per un danno patrimoniale di circa 3.000,00 euro, un furto perpetrato ai danni degli uffici della Protezione Civile/Avis di Alanno, nella cui circostanza hanno asportato tute/felpe da lavoro, radio portatile, attrezzatura varia e un’autovettura di proprietà comunale ma in uso alla citata Protezione Civile, nonché diversi tentati furti posti in essere ai danni di attività commerciali ubicate in San Vito Chietino e Ortona.