Giovedì 23 Maggio 2024, 07:49

LANCIANO Da dicembre 2023 ad aprile scorso avevano già rubato 12 auto di proprietà di dipendenti di varie fabbriche della zona industriale di Atessa impegnati nei turni di lavoro. Valore del maltolto 300 mila euro, con auto costose e da poco immatricolate. Il 13 maggio, due dei tre pugliesi coinvolti sono di nuovo tornati per sondare qualche altra vettura da far sparire, riportare a San Severo per poi vendere a buon prezzo i pezzi smontati. Ma i carabinieri di Atessa erano da tempo sulle loro tracce: sono scattate le manette per P. L., 53 anni, e M.L, 23 anni, entrambi reclusi al supercarcere di Lanciano. L’altra sera è stato arrestato pure il complice minorenne, M.R., 17 anni, cercato per un intero giorno a San Severo e ora rinchiuso nel carcere minorile di Bari. Gli indagati, difesi dall’avvocato Luigi Marinelli, sono accusati del reato di furto aggravato, continuato e in concorso di diverse autovetture. Il minorenne aveva il solo compito di guidare le auto rubate in Val Sangro e condurle nel foggiano.

LA BANDA

La banda in trasferta in 5 mesi ha sottratto nei parcheggi esterni delle aziende Fiat costose Panda 4x4 Cross, Fiat 500 Abarth, Range Rover Evoque, Jaguar e altri veicoli che erano parcheggiati all’esterno di Stellantis Europe, Eurocardan e Hydro Alluminio, ad Atessa, e Cinquina nella confinante zona industriale di Cerratina di Lanciano. Per scoprire i ladri sono state visionate le telecamere delle aziende sangrine e quelle del comune di Atessa. Alla fine la gang in trasferta per cannibalizzare le macchine è stata sgominata dagli uomini del Nucleo Operativo e Radiomobile della compagnia di Atessa, diretti dal capitano Federico Ciancio, in collaborazione con i colleghi di San Severo. «Ladri preparatissimi, capaci di aprire e rubare le macchine in meno di un minuto, persino 30 secondi. Il sodalizio criminale operava con un comprovato modus operandi dove ogni solidale aveva un ruolo ben preciso» spiega il capitano Alfonso Venturi, comandante della compagnia di Atessa. Infatti c’era chi forzava le portiere e accendeva le macchine con un apparecchio capace di resettare la centralina d’avvio, un altro poi utilizzava un’auto pulita e faceva da staffetta al conducente minorenne del veicolo rubato, avvertendolo via apposito ed esclusivo telefonino per l’eventuale presenza di pattuglie delle forze dell’ordine. Una volta giunti nella provincia foggiana, i veicoli rubati venivano portati in luoghi sicuri dove erano subito smontati e i pezzi ricavati immessi rapidamente sul mercato nero a buon prezzo. Le ordinanze di custodia cautelare in carcere sono state emesse dal Gip di Lanciano e da quello dei minori dell’Aquila, su richiesta delle rispettive Procure. Indagini vanno avanti per verificare se nel Sangro c’è un gancio che indicava le auto da prelevare.

IL GENERALE

Proprio l’altro ieri alla caserma di Atessa è giunto il generale Antonio Neosi, comandante della Legione Carabinieri Abruzzo e Molise per discutere di collaborazione tra le istituzioni per il benessere e la sicurezza locale. Tra i presenti il capitano Venturi, il comandante della stazione, maresciallo Umberto Giannico, e il sindaco di Casalanguida Luca Conti, con i consiglieri comunali Donato Di Croce Donato e Mariagrazia Palmitesta. Difatti, a Casalanguida hanno stazionato delle auto rubate e per questo due vastesi sono stati denunciati per ricettazione.