Ondata di furti in serata nelle abitazioni di Chieti e San Giovanni Teatino

Diversi furti in abitazione sono stati messi a segno oggi fra San Giovanni Teatino e Chieti. Alcuni dei furti, commessi nel pomeriggio, sono stati scoperti solo in serata al rientro dei proprietari nelle rispettive abitazioni e non si conosce l'entità dei beni sottratti. Indagano Polizia e Carabinieri. Si tratta, in ordine di tempo, degli ultimi di una serie di furti compiuti nel capoluogo e nel chietino.