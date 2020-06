Pescara, furti nelle case: prese due giovani rom

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La Polizia di Pescara ha arrestato dueper furto in abitazione. La vittima del furto ha chiamato la polizia ed ha fornito la descrizione delle due ladre. Glihanno rintracciato le stesse e da un primo controllo venivanorinvenuti alcuni monili e arnesi atti allo scasso, tra i quali un grosso, utilizzati per forzare la porta di accesso dell'abitazione. La proprietaria deii ha trovato, lungo il tragitto percorso dalle autrici del furto, una borsa di sua proprietà con all'interno il resto della refurtiva.Le donne sono state identificate e si tratta di una 23enne, milanese e di una 20enne veronese, entrambe di etnia rom. A carico della prima vi erano inoltre due provvedimenti di, rispettivamente per evasione dalla detenzione domiciliare e per esecuzione ordine ddovendo espiare la pena di anni 2 e mesi 6 di reclusione. Al termine degli atti di rito, una è stata accompagnata presso la casa circondariale di, mentre l'altra è stata trattenuta presso la locale camera di sicurezza.