Furti in Valle Peligna, ladro sorpreso e arrestato a scuola

Non è probabilmente uno dei topi di appartamento che negli ultimi mesi hanno svaligiato decine e decine di abitazioni in Valle Peligna, ma di certo a scuola il quarantenne arrestato ieri notte dai carabinieri, non era andato per ripassare la lezione. L'uomo, originario del Molise, ma residente a Montesilvano, è stato arrestato in flagranza di reato poco dopo la mezzanotte di ieri, quando i carabinieri sono stati allertati da alcuni passanti su strani movimenti all'interno dell'Iti Leonardo Da Vinci di Pratola Peligna.

Ricevuta la segnalazione i militari si sono recati nell'edificio di via per Prezza, trovando ancora nella scuola il ladro. Con sé aveva dei cacciaviti utilizzati per lo scasso e circa duecento euro in contanti che aveva sottratto dai distributori di bevande e snack della scuola. L'uomo è stato così tratto in arresto su disposizione della procura della Repubblica di Sulmona e trasferito in carcere in attesa della convalida dell'arresto che dovrebbe svolgersi oggi stesso. Da una prima ricognizione non sembra sia stato toccato altro nelle aule, comprese le preziose attrezzature custodite nei laboratori. Un inventario più accurato sarà fatto alla ripresa delle lezioni domani.