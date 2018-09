Fuoristrada con l'auto per evitare un cinghiale: donna gravissima

Due donne sono rimaste ferite la notte scorsa a Manoppello (Pescara) in un incidente stradale accaduto intorno alle 2.15. Secondo una prima ricostruzione dell'accaduto le due, che erano a bordo di una macchina, per evitare sembra un animale, probabilmente un cinghiale, sono finite fuori strada, in una scarpata. Solo dopo un pò di tempo sono state ritrovate dai vigili del fuoco, grazie anche al suono del clacson. O. G., 55enne di Scafa (Pescara) è stata trasportata in ospedale per un politrauma, ed è in prognosi riservata nel reparto di Neurochirurgia. La 25enne

che era alla guida è in ospedale non in gravi condizioni.



Venerd├Č 14 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:47



© RIPRODUZIONE RISERVATA