Il video di un uomo che, in pieno centro a Sambuceto (Chieti), all'ora di punta serale e nel mezzo di un'arteria

importante e trafficata come via Cavour, faceva esplodere dei fuochi d'artificio, era stato immortalato da uno dei residenti e in tempo zero, fatto girare sui gruppi WhatsApp cittadini, tanto da diventare virale in poche ore.



Però è così che l'hanno identificato i Carabinieri della Stazione di Sambuceto che, dopo aver acquisito per caso il video, hanno riconosciuto l'autore in un pregiudicato di Pescara in trasferta per fare gli auguri all'innamorata, visto che era il giorno di San Valentino.



Per quanto originale, dalla sua dichiarazione d'amore potevano derivare conseguenze molto gravi per il traffico cittadino ed è per questo che i militari l'hanno denunciato per accensione ed esplosioni pericolose alla Procura di Chieti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA