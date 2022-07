Bidella impiccata, oggi il funerale (top secret) di Anna Maria

L'addio ad Anna Maria e il giorno del grande dolore per la città. Si svolgeranno stamani le esequie per salutare la collaboratrice scolastica Anna Maria D'Eliseo, 60 anni, di Lanciano, trovata morta venerdì nel garage - cantina della villa di famiglia in località Iconicella. Sarà una cerimonia strettamente intima e privata e i familiari non hanno comunicato informazioni su luogo e orario. Dopo i funerali si potrebbe decidere di fermare il feretro lungo il percorso per permettere ai conoscenti più stretti, anche i colleghi della scuola, il comprensivo Eroi Ottobrini, di salutare Anna Maria.

Si vuole riservatezza e rispetto per il profondo dolore e per la delicatezza del caso. Il marito Aldo Rodolfo Di Nunzio, 70 anni, difeso dall'avvocato Claudio Nardone, è indagato di omicidio volontario. Una dramma per tutti, in particolare per i cinque figli Nunzio, Loana, Josephine, Giuseppe, Alnadona, parti lese patrocinate dall'avvocatessa Elisabetta Merlino. Hanno perso una madre in modo straziante; sia che si accerti il suicidio, tramite supposta impiccagione, sia se si tratti di uxoricidio.

Su come è morta la donna l'autopsia, svolta all'ospedale di Fermo, non ha chiarito cause e modalità. Peraltro mai trovati il punto dell'impiccagione e il gancio. Manca insomma il luogo del presunto gesto volontario. Per il prosieguo di indagine si cerca la prova regina, in un senso o l'altro. Saranno quindi necessari altri esami strumentali e di laboratorio, tra cui quelli tossicologici e istologici, dopo il prelievo di frammenti di pelle del collo da analizzare a Chieti.