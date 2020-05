In chiesa, a Teramo, è stato il parroco a chiedere il rispetto del decreto governativo: «Non più di 15 persone, per favore». E alcuni presenti sono stati invitati ad attendere fuori, dove non si è potuto evitare l’assembramento. In tanti, oggi, hanno voluto dire addio al politico e uomo di cultura Italo Di Dalmazio, morto a 80 anni, dopo aver combattuto con forza una grave malattia. Era molto conosciuto e amato e molti sono accorsi a salutarlo, sfiorando la bara e riunendosi nel piazzale della chiesa.

LEGGI ANCHE Coronavirus, il feretro di Mimmo Grosso ferma al porto: in arrivo cento multe

Alla funzione c'era anche il sidanco di Teramo, Gianguido D’Alberto, che ieri, insieme alla sua giunta e a tanti teramani che si sono trovati fuori dalla chiesa del Cuore Immacolato a piazza Garibaldi, per dare l’ultimo saluto a Italo Di Dalmazio.

Ultimo aggiornamento: 19:27

© RIPRODUZIONE RISERVATA